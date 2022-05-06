Стокгольм, 6 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Рост цен на жилье сейчас замедляется по всей Швеции. Новые статистические данные профильной организации Svensk mäklarstatistik показывают, что рост процентных ставок и инфляционное давление заставляют рынок прийти в состояние равновесия. Об этом 6 мая сообщила новостная служба TT.

image4you Жилье

Апрельские данные свидетельствуют о том, что цены на квартиры не изменились не только по всей Швеции, но и в центральном Стокгольме и Гётеборге, двух районах, которые долгое время признавали главными драйверами роста.

В случае с отдельными домовладениями наблюдается рост цен на один процент. Но цифра в 1% совпадает с мартовским показателем.

«Сейчас мы видим замедление роста [цен на жилье], который у нас был почти полгода», — заявил руководитель аналитического отдела Svensk mäklarstatistik Пер-Арне Сандегрен в интервью TT.