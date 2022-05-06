Ульяновск, 6 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Доходы губернатора Ульяновской области Алексея Русских в 2021 году составили 6,31 млн рублей, что на 13,5% меньше уровня 2020 года. В абсолютных цифрах снижение составило 852 тыс. рублей. Соответствующие сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте губернатора и правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Доход губернатора Алексея Русских в 2021 году составил 6 313 592 рубля 12 копеек. Это на 852 018 рублей 34 копейки меньше, чем было в 2020 году (7 165 610 рублей 46 копеек), когда глава региона являлся сенатором от Московской области. Таким образом, доходы упали на 13,5%.

Согласно декларации, за губернатором не числятся объекты собственности. В пользовании находится «помещение в спальном корпусе» площадью 100,1 кв. метра.

Годовой доход супруги составил 721 612 рублей 69 копеек. В её собственности находятся автомобиль Lexus LX 570 и четыре земельных участка (площадью 15 тыс. кв. метров, 10 тыс. кв. метров, два участка — по 9,5 тыс. кв. метров).

Больший список имущества задекларирован за несовершеннолетним ребёнком: семь земельных участков, четыре квартиры, хозяйственное и жилое строения, семь машиномест.