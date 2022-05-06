София, 6 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии принял постановление, предусматривающее дополнительное выделение 230 млн левов ($123 млн) на развитие системы здравоохранения страны. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут предоставлены из бюджета болгарского минздрава и пойдут на закупку медоборудования для клиник и больниц, а также приобретение медикаментов и реализацию новой программы по вакцинации граждан от инфекционных заболеваний.

Предполагается также, что в ряде регионов в рамках реализации национального проекта «Здоровье» на указанные деньги будет осуществлен ремонт зданий поликлиник и амбулаторий.

Ранее масштабная реформа здравоохранения была одним из основных пунктов программы действующего правительства Болгарии во главе с Кирилом Петковым. При этом абсолютное большинство медиков в стране недовольно низкими зарплатами и неудовлетворительными условиями труда.