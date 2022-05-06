Чита, 6 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Забайкальский край и его губернатор Александр Осипов в последнее время все чаще упоминаются в федеральных и региональных СМИ в связи со скандалами, связанными с административно-хозяйственной деятельностью главы региона. Последний был связан с тем, что журналисты узнали о том, что власти Забайкальского края решили в связи с введёнными санкциями отказаться от торгов на строительство школы, ледовой арены и дома для сирот. Чиновники хотели объяснить свое решение введенными против нашей страны санкциями. Как сообщает издание «Чита. ру», региональное управление Федеральной антимонопольной службы посчитало эти действия неправомерными, так как отказ от конкурентной процедуры не связан с действиями недружественных стран, и вынесло предостережение губернатору о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. По информации СМИ, оно связано с попыткой заключить три контракта без проведения торгов: на строительство 30-квартирного дома для сирот в Ясногорске с АО «Полимерстрой», школы на 250 мест в Александровском Заводе и ледовой арены в Приаргунске с АО «Коммунальник».

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Александр Осипов

С конца марта постановлением правительства края, как и на федеральном уровне, введен особый режим для заключения государственных и муниципальных контрактов без торгов в связи с объявленными санкциями западных стран. Однако, по справедливому мнению УФАС, такие контракты неправомерны, так как отсутствует связь строительства объектов с действиями недружественных стран. «Есть постановление, дающее право заключать контракты без торгов в связи с экономической ситуацией. Мы же говорили органам власти, что эти контракты идут в рамках федеральной целевой программы — они были запланированы ранее и не связаны с ситуацией, которая сложилась после 24 февраля. Я на оперативном штабе сказал, что контракты будут неправомерны, а после заседания уведомил губернатора и прокурора. Но, несмотря на это, контракты заключены», — сообщил журналистам 29 апреля руководитель управления ФАС по Забайкальскому краю Михаил Гойгов. В 2015 году похожее решение по закупкам без торгов уже принималось прежним руководством Забайкалья. Тогда дело закончилось многомилионными взятками ответственных сотрудников и уголовными делами.

«В крае практически отсутствуют собственные строительные фирмы. Это должно быть головной болью губернатора и регионального правительства, нужно создавать свои строительные организации. Этим практически не занимаются, поэтому вся надежда на приезжих, а сейчас приходится выкручиваться, нарушая законодательство», — прокомментировал данную ситуацию первый секретарь Забайкальского краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Юрий Гайдук.

На фоне небогато живущего населения края странной выглядит и недавняя попытка купить Корпорацией развития Забайкальского края люксовый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 за счет краевого бюджета. Бюро расследований «Народного фронта» выявило закупку властями Забайкалья роскошного автомобиля ценой в 12,8 млн руб.

«Эта новость вызвала большой резонанс. В Забайкалье каждый год бушуют лесные пожары, логичнее бы выглядело стремление купить технику для их тушения», — говорит политолог Константин Калачёв. Пожарные машины краю, действительно, не помешали бы. Только за 3 мая в Петровск-Забайкальском районе сотрудники МЧС локализовали два лесных пожара на площади более 40 гектаров.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Александр Осипов попытался оправдаться и сообщил, что вынужден ездить по краю в старом микроавтобусе 2014 года выпуска. »И несмотря на то, что он не очень соответствует нашим дорогам, это единственное в гараже администрации транспортное средство, которое позволяет это делать», — туманно написал глава Забайкалья, при этом обвинив всех участников обсуждения госзакупки в том, что для них «нет более важных дел в это непростое время, как заниматься кривотолками и догадками». В конце концов, Осипову пришлось признать факт покупки безумно дорогого внедорожника, повторив версию о том, что машина приобретена для перевозки «важных гостей региона».

Решения и заявления главы Забайкалья вызывают все больше вопросов как у политической элиты региона, так и у журналистов, и простых жителей края. Не самую лестную оценку действиям Александра Осипова и его работе на посту губернатора края дают и федеральные эксперты. »Забайкалье — одна из самых депрессивных территорий. Губернатор Осипов пришел руководить ею практически по «зеленому коридору», без реальной конкурентной борьбы, но с обещаниями лучшей жизни. Сейчас там серьезный кризис несоответствия ожиданий реалиям. За время нахождения у власти ему не удалось решить ни одной значимой проблемы, и недовольство его работой у людей растет. Сам губернатор демонстрирует метания из крайности в крайность: то сентиментальность на грани и за гранью, то демонстративная жесткость, напоминающая истерику. Считаю, что реально работающего плана действий по выходу из этого управленческого кризиса, у него нет», — рассуждает политолог Константин Калачёв.

Вместо выстраивания системной работы по улучшению жизни забайкальцев губернатор решил сделать ставку на пиар, бросаясь в желании заявить о себе из крайности в крайность. То он едет на встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, то участвует в первомайской демонстрации, то встречается со спортсменами, то пытается поправить свой имидж за счет специальной операции на Украине. Однако, жители края вместо представительских мероприятий, красивых фото в социальных сетях и слов о процветании в Забайкалье ждут от него конкретных решений и результатов. Мнимая открытость главы региона, не подкрепленная реальностью, уже многим напоминает фарс. Например, для того чтобы красиво отчитаться на федеральном уровне о реформе местного самоуправления, практически в режиме секретности, максимально не публично и в тайне от населения в крае уже несколько месяцев проводится преобразование районов Забайкалья в муниципальные округа. Граждане не понимают, какие выгоды им принесет укрупнение, а публичной информации о реальных плюсах и минусах этой реформы практически нет. Александру Осипову и его подчиненным не совсем комфортно общаться на эту больную тему с населением, проводить встречи, ездить по районам, публично освещать этот процесс. В феврале текущего года такая закрытость уже вылилась в противостояние местных активистов и власти в некоторых районах Забайкалья. В Ононском районе жители были вынуждены начать сбор подписей под обращением к заместителю председателя Правительства Российской Федерации — полномочному представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, высказываясь против преобразования района в округ, которые они планируют ему направить после майских праздников.

Почему власть края не хочет дождаться принятия нового закона о МСУ, который пока рассматривается в Государственной Думе, — большой вопрос. Слом сложившегося уклада жизни людей ради сомнительной инициативы мало интересует районные и краевые власти, которым важнее отчитаться перед Москвой. Причем, продавливание непонятных людям инициатив выглядит в глазах команды губернатора Александра Осипова гораздо более выполнимым, чем реальные шаги по улучшению медицины, образования, дорог и укреплению благосостояния жителей края.

Между тем, как считают эксперты, властям Забайкальского края нужно всерьез подумать не о муниципальных реформах, покупке внедорожников, спорном пиаре, а об отсутствии видимых результатов собственной работы по улучшению жизни забайкальцев. В сухом остатке получается, что пока у губернатора Александра Осипова слова важнее дел. Накопленное разочарование, умноженное на непрекращающиеся скандалы и репутационные потери руководства региона, может привести к отставке губернатора Александра Осипова.