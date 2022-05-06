Джакарта, 6 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо из Джокьякарты вместе с семьей отправился на Бали. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Президент посетил зоопарк с редкими видами животных из Индонезии, Индии и Африки.

Глава государства также посетил храм Тирта Эмпул, один из объектов всемирного наследия, расположенный на Бали.

«Во время пандемии число туристов храма значительно сократились. К счастью, туристы начали возвращаться туда», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, более 435 000 человек прибыли на Бали в праздник Лебаран.