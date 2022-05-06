Пермь, 6 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 5 мая, госпитализировано 36 пациентов с коронавирунсой инфекцией. Днём ранее суточный показатель составлял 69 случаев, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В больницах региона снижается число пациентов с коронавирусной инфекцией. На утро 6 мая в стационарах на лечении пребывает 381 человек, днём ранее лечились 409 человек. С начала пандемии от болезни оправился 357 721 пермяк, в том числе 122 человека выписаны из клиник в связи с выздоровлением 5 мая.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Прикамье достигло 367 672. За прошедшие сутки подтверждён 121 новый случай.