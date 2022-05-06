Стокгольм, 6 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Нынешний срок полномочий в риксдаге для «Либералов» был «очень напряженным», но теперь партия намерена сделать все, чтобы после следующих выборов оказаться в правительстве Швеции, возглавляемом лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном. Об этом 6 мая в эфире телеканала SVT заявил лидер «Либералов» Йохан Персон.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Я сделаю все, чтобы мы играли ключевую роль в формировании нового правого правительства», — пообещал политик.

В последнем опросе общественного мнения от Novus, рейтинг «Либералов» составлял всего 2,5%.

Но новоизбранный лидер партии Йохан Персон не боится, и говорит, что низкие цифры — «хорошая отправная точка» для того, чтобы работать дальше. Электоральные неудачи Персон без обиняков приписывает своей партии: на выборах 2018 года «Либералы» выступали за формирование правого правительство, но в итоге поддержали левый кабинет министров во главе с тогдашним премьер-министром Стефаном Лёвеном.