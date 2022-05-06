Кемерово, 6 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1487 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 96 новых носителей коронавируса. За это же время 134 человека были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 283 случая заражения коронавирусом, 158 471 человек выписан с выздоровлением, 2325 пациентов скончались.