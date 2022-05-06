Краснодар, 6 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В ковид-стационары Краснодарского края за сутки попали 80 человек, данные на 6 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 5 мая, сообщалось о госпитализации 60 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения — накануне, 5 мая, сообщалось о 31 новом заразившемся жителе.

«В Краснодаре заболели 59 человек, в Новороссийске — 30, в Горячем Ключе — 22, в Апшеронском районе – 18, в Белореченском – 12», — уточнили в региональном оперативном штабе.

За два с лишним года пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 258 822 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 246 819 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 342. Скончались 10 873 заболевших.

На лечении в ковид-стационарах остаются 699 пациентов, в том числе 29 находятся на ИВЛ, ещё один человек на ЭКМО.