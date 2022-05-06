Чэнду, Китай, 6 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Из-за ситуации с коронавирусом в Китае летняя Универсиада в Чэнду перенесена на 2023 год. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

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«Сохраняющаяся неопределённость в отношении условий сделала перенос сроков проведения соревнований разумным выбором», — сказал и. о. президента FISU Леонц Эдер.

Он добавил, что ряд национальных федераций студенческого спорта уже поменяли свои планы.

Напомним, Летняя Универсиада в Чэнду должна была пройти в 2021 году, но её отложили на год из-за того, что Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год.

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