Красноярск, 6 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае за три месяца 2022 года зафиксировано 366 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил 6 мая в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Нет алкоголю!

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по словам Горяева, чаще всего отравления регистрировались в группе экономически активного населения трудоспособного возраста (30-59 лет, 74,2% случаев).

Причиной всех зарегистрированных в этом году отравлений стало токсическое действие этилового спирта.

Количество летальных исходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с 77 до 89 случаев. В основном гибли мужчины (71,9%).

В целом, в регионе на протяжении нескольких лет фиксируется снижение числа случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, подытожил Горяев.

Читайте также: Восемь жителей Ростовской области умерли, отравившись алкоголем