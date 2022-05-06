Стокгольм, 6 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Решение по вступлению Швеции в НАТО может быть принято 15 мая, когда соберется правление партии «Социал-демократов». Об этом в своего визита в Польшу 5 мая заявила премьер-министр северной страны Магдалена Андерссон, передает телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

«Мы, конечно, обсудим этот вопрос, а потом посмотрим, готовы ли мы принять решение или нет», — сказала Андерссон в интервью SVT.

«Она кажется расплывчатой в формулировках относительно то, что может означать, есть правление партии не будет готово принять решение 15 мая», — говорится в статье.

Однако тянуть с решением Андерссон не намерена.

«Важно, чтобы это был серьезный процесс, но и затягивать его без необходимости тоже нет причин», — отметила премьер-министр страны.