Стокгольм, , 12:30 — REGNUM В сентябре 2022 года в Швеции состоятся выборы в риксдаг. Предвыборная кампания уже идет, но не так активно. В свою очередь Эмма Найкар и Ина Лундстрём решили подлить «масла в огонь» и сделать специальную программу на телеканале SVT, где лидерам парламентских партий зададут совсем необычные вопросы. Об этом телеканал SVT сообщил 5 мая.

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что пара ведущих «прошерстит» паблики в интернете и соберет наиболее необычные вопросы, которые обсуждают избиратели.

Некоторые из них уже известны: например, почему лидер «Зеленых» Пер Болунд так любит писать сидя и не одевает ли лидер «Центристов» Анни Лёф трусы маленького размера, чтобы приманить избирателей-мужчин.

«У нас есть только одна цель — задавать вопросы, которые никто другой не должен был бы задавать. Пока, я думаю, нам это удалось», — рассказала одна из ведущих новой программы под названием Valet forever («Выборы навсега»).