Москва, 6 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Россия не намерена применять на Украине ядерное оружие, заявил 6 мая замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Nikita Dezhurny МИД России

В ходе брифинга Зайцев напомнил, что министерству «неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении Россией в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия».

«Это намеренная ложь. Россия твёрдо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей. И она не должна быть развязана», — сказал он.