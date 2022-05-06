Бухарест, 6 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил журналистам, что румынское посольство в столице Украины Киеве полностью возобновит свою работу к 20 мая текущего года. Об этом 6 мая сообщает бухарестский телевизионный канал TVR.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Ауреску, в настоящее время для этого «ведутся подготовительные работы».

«Необходимо согласовать все соответствующие детали на правительственном уровне в Бухаресте и гарантировать нормальные условия деятельности сотрудников нашего диппредставительства в Киеве», — отметил, в частности, он. При этом Ауреску не уточнил численность аппарата обновленного посольства и спектр услуг, предоставляемых его структурными подразделениями.

Напомним, сотрудники дипломатического представительства Румынии были эвакуированы из Киева в Бухарест 27 февраля нынешнего года. Румынские консульские службы в Черновцах работали в штатном режиме.