Улан-Удэ, 6 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Четверо заразившихся были госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

Всего по данным на 6 мая, в ковидных стационарах региона лечатся 143 пациента, состояние 96 из которых осложнено внебольничной пневмонией. На амбулаторном лечении остаются 272 человек.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 117. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 688 человек, в том числе 67 за сутки.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3014 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет — 0 чел.)», — добавили в минздраве.