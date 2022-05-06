Тбилиси, 6 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Власти Грузии заявили о том, что они заполнили официальную анкету-опросник, полученный от структур Европейского союза, сообщает 6 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По словам министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили, работа над второй частью анкеты для вступления в ЕС завершена, но ее необходимо подготовить в технической части.

Как отметил Дарчиашвили, после технической обработки документ будет передан в Европейскую комиссию 10 мая.

«Мы хотели бы проинформировать общество о том, что Грузия завершила работу над второй частью анкеты, документ необходимо подготовить только в технической части, и мы планируем передать последнюю часть анкеты в Европейскую комиссию к 10 мая», — сказал министр.

Первая часть анкеты была передана послу ЕС Карлу Харцелю 2 мая. Правительство обнародовало вопросы обеих частей, и ответы на них остаются неизвестными.

Напомним, что Грузия подала заявку на ускоренное вступление в ЕС, и в связи с этим ей была прислана официальная анкета-опросник, кторую грузинские власти должны были заполнить.