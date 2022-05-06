Стокгольм, 6 мая 2022, 12:32 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон сообщил, что отменит свое участие в одном из главных политических событий в Стокгольме Järvaveckan, если в нем примет участие ведущая Какан Херманссон. Фонд Global Village, который является организатором мероприятия, уже объявил, что Херманссон по-прежнему будет ведущей, несмотря на требования Окессона. Об этом 5 мая сообщил телеканал SVT.

Йимми Окессон
Йимми Окессон
Sverigedemokraternav

Источником конфликта по поводу участия Херманссона является то, что она якобы потребовала, чтобы лидер «Христианских демократов» Эбба Буш не была допущена на гала-концерт ELLE на прошлой неделе, что было опровергнуто самими организаторами ELLE.

Йимми Окессон также отыскал старый твит Херманссон, где содержалось выражение ACAB (All Cops Are Bastards), «Все копы — ублюдки».

«Организаторам Järvaveckan нужно просто выбрать — ненавидящая полицейских Какан Херманссон или лидер партии Йимми Окессон», — написал на странице в соцсети лидер «Шведских демократов».