Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон сообщил, что отменит свое участие в одном из главных политических событий в Стокгольме Järvaveckan, если в нем примет участие ведущая Какан Херманссон. Фонд Global Village, который является организатором мероприятия, уже объявил, что Херманссон по-прежнему будет ведущей, несмотря на требования Окессона. Об этом 5 мая сообщил телеканал SVT.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

Источником конфликта по поводу участия Херманссона является то, что она якобы потребовала, чтобы лидер «Христианских демократов» Эбба Буш не была допущена на гала-концерт ELLE на прошлой неделе, что было опровергнуто самими организаторами ELLE.

Йимми Окессон также отыскал старый твит Херманссон, где содержалось выражение ACAB (All Cops Are Bastards), «Все копы — ублюдки».

«Организаторам Järvaveckan нужно просто выбрать — ненавидящая полицейских Какан Херманссон или лидер партии Йимми Окессон», — написал на странице в соцсети лидер «Шведских демократов».