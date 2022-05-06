Донецк, 6 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Следственное управление Донецкой Народнйо Республики возбудило уголовные дела в отношении командиров ВСУ по фактам совершения ими терактов на территории республики 10 марта и в период с 14 апреля по 4 мая. Об этом 6 мая сообщает генпрокуратура ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики 10 марта и в период с 14 апреля по 4 мая текущего года», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в марте и апреле по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Кураша были обстреляны Ясиноватая и Ясиноватский район, в результате чего погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.

Кроме того, 4 мая по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Майстренко был обстрелян Кировский район Донецка, в результате погиб один мирный житель, еще девять получили ранения.

В отношении указанных командиров возбуждены уголовные дела.