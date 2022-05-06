Новосибирск, 6 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» к мэрии города Новосибирска о признании права собственности. В споре речь шла о правах на два здания на улице Ползунова. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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Спор разгорелся за права на здание контрольно-пропускного пункта общей площадью 36 кв. м и нежилое трёхэтажное здание лаборатории проверки радиотехнических характеристик обтекателей общей площадью 277,6 кв. м.

Свои требование истец обосновал тем, что участок, на котором построены объекты, перешёл к ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» в результате приватизации, а НАПО позднее было реорганизовано путём присоединения к ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

Напомним, ранее Минобороны России проиграло авиахолдингу судебные дела почти на 242 млн рублей и на 107 млн рублей. Первое дело из-за наличия документов с грифом «секретно» слушалось в закрытом режиме.