Борисоглебский, Ярославская область, 6 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Борисоглебского района трижды отказала жителю Вологды в аренде земли. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления Федеральной антимонопольный службы.

Ярославское УФАС

В первый раз в администрации зарегистрировали заявку предпринимателя, на участие в земельном аукционе только спустя четыре дня, когда срок приёма уже истёк. Таким образом победителем стал единственный зарегистрированный участник.

«Ярославское УФАС выдало предписание о рассмотрении всех поступивших заявок повторно. Однако Администрация Борисоглебского муниципального района вместо того, чтобы исполнять предписание, вернула задаток «нежелательному» участнику», — рассказали в пресс-службе регионального УФАС.

Тогда мужчина ещё раз оплатил задаток, однако власти района сообщили, что «не увидели» у себя на счету платёж. А победителем аукциона снова объявили второго претендента на аренду земли.

«Сейчас комиссия Ярославского УФАС в действиях Администрации Борисоглебского муниципального района обнаружила признаки нарушения земельного законодательства. По данному факту материалы дела переданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении», — пояснили в ведомстве.

Главе администрации грозит штраф до двенадцати тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до трёх лет. При этом антимонопольная служба повторно вынесла предписание об ещё одном рассмотрении заявок участников. Службе также предстоит выяснить, имеет ли место в этом эпизоде заинтересованность органа местного самоуправления.