Стокгольм, 6 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Швеция фактически стала транзитной страной для обширной контрабанды наркотиков, где запрещенные вещества переправляются в соседние северные страны и даже в Австралию и США. Об этом 6 мая сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Тед Эсплунд из разведывательного отдела Национального оперативного департамента в течение последних двух лет «работал с чатами» из различных соцсетей, к которым имеет доступ полиция. Он описывает Швецию как транзитную страну, куда контрабандой ввозятся большие количества наркотиков для продажи.

По его словам, некоторые из них отправляются, в частности, в Норвегию, а также в Финляндию. Были случаи, когда наркотики отправлялись по почте еще дальше — например, в Австралию и США.

«Для этого в криминальных сетях существует выстроенная организационная структура», — сказал правоохранитель в интервью SVT.

Эсплунд также отметил, что контрабанда наркотиков приводит к переделу рынка между «торговцами смертью», что сопровождается перестрелками и криминальными конфликтами.