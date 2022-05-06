Барнаул, 6 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 6 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 046 человек, + 82 за сутки) выздоровели 257 520 человек (+97 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погибли 8612 пациентов в коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля, общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что двое скончались за последние сутки.

Проходят лечение 914 (-17 за последние сутки). Число тестирований увеличилось с 3945 до 6433 (на 2488 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 799 (+2 за последние сутки) и 216 870 (+75 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилос до 60 (-10 за сутки). Из них 25 подключены к аппарату ИВЛ (-6 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 756 зараженных коронавирусом среди детей (+32 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае ещё более 120 пациентов победили коронавирус