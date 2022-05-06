Оренбург, 6 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 5 мая, в ковидные центры поступили 20 пациентов. Предыдущий суточный показатель госпитализаций стал меньше в 2,6 раза, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в больницах лечатся 117 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. Из них восемь оренбуржцев подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 90 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 215 466 заражений коронавирусом. Из них 50 случаев зафиксировано 5 мая. Жертвами заболевания стали 3977 человек, в том числе трое за прошедшие сутки.

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