Минск, 6 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Запад отправляет на Украину оружие и наёмников, то есть пытается «тушить» костёр бензином. К хорошему это не приведёт, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Mfa.gov.by Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Он отметил, что Минск всегда выступает за дипломатическое решение любого спорного вопроса.

«Сегодня мы видим попытки того же Запада «потушить» этот костёр войны, подливая в него бензин, это невозможно. То, что сегодня мы видим явные попытки напичкать регион оружием, посылаются наемники — ни к чему хорошему это не приведёт», — приводит слова Макея Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей заявил, что западные страны скрывали свое истинное лицо под фальшивой оболочкой «оплота демократии». Теперь оно явлено, об этом говорят и события в Белоруссии, и то, что происходит вокруг России.

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