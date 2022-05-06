Энгельс, Саратовская область, 6 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В городе Энгельсе бродячие собаки напали на людей. Следователи проверяют публикацию, выявленную в интернете, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомные собаки

Согласно размещенным данным, инцидент произошел 5 мая. Бродячие собаки напали на трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка, в сквере возле дворца культуры «Дружба» на улице Ломоносова.

Организована доследственная проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, днем 24 апреля бродячая собака укусила восьмилетнюю девочку возле одного из жилых домов на Динамовском проезде в Саратове.

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