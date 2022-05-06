Екатеринбург, 6 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге восстановлено движение электротранспорта. На ремонтные работы специалисты потратили около двух часов, сообщили журналистам в мэрии.

Pixabay.com Светофор

Восстановлена и работа светофоров. Ранее неблагоприятные погодные условия привели к тому, что более 40 светофоров оказались обесточены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 6 мая на Екатеринбург обрушилась непогода. В столице Урала отмечалась гроза, сильный дождь, ветер и снег.