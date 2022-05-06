Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль «Камаз» с контейнером, полным бытового мусора, опрокинулся на легковой автомобиль во время поворота на Митрофаньевское шоссе в центре Петербурга, сообщили 6 мая ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

vk.com/spb_today ДТП с мусоровозом в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло днем 5 мая на перекрестке Малой Митрофаньевской и Митрофаньевского шоссе.

«Водитель «Камаза» (мусоровоз») не убедился в том, что пухто закреплено как положено. При движении пухто упало на капот стоящей Škoda. Пострадавших нет», — уточнили в полиции.

Как рассказал очевидец в одной из социальных сетей, водитель — молодой человек, «каким-то чудом успел нагнуться и вылезти через пассажирское место».