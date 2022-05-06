Воронеж, 6 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки госпитализировали 54 пациента в заражением коронавирусом, данные опубликованы 6 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 5 мая, сообщалось о 42 воронежцах с ковидом, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 133 человека, это на девять случаев больше, чем накануне. Выписаны 160 пациентов с выздоровлением.

Впервые за долгое время в Воронежской области за сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода среди ковид-пациентов.

В общей сложности в Воронежской области подтверждено 381 325 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 370 170 человек, скончались 8 243 пациента.