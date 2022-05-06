Москва, 6 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил 6 мая замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Nikita Dezhurny МИД России

Он рассказал в ходе брифинга, что переговоры между двумя странами «находятся в состоянии стагнации». По словам Зайцева, страны Запада наращивают поставки вооружений на Украину.

«Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд. Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения», — сказал Зайцев.