Москва, 6 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Информацию о размещении киевскими боевиками военной техники и складов с боеприпасами около жилых кварталов и опасных производств запросит у Минобороны РФ Следственный комитет России. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны Российской Федерации сведения о размещении военной техники и складов с боеприпасами на территории объектов гражданской инфраструктуры, а также вблизи опасных производств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по данным следователей, вооруженные украинские формирования установили свою военную технику, а также клады с боеприпасами в учебных заведениях в Краматорске.

Помимо того, указывается, что ВСУ разместили гаубицы рядом с жилыми кварталами на территории заводов с опасными химикатами в Харькове, также артиллерия установлена на территории городской клинической больницы в Харькове и в областной клинической больнице в Одессе.

Кроме этого, отмечается, что украинские нацисты оборудовали опорные пункты со складами боеприпасов и тяжелой военной техникой в здании железнодорожной больницы в Славянске и на территории детской больницы в Лисичанске.

«Следователи приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и примут меры к установлению лиц, выступающих инициаторами и исполнителями заведомо незаконных решений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для беженцев из Донбасса и с Украины в регионах России развёрнуто ещё шесть пунктов временного размещения (ПВР).