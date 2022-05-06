Екатеринбург, 6 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Свердловской области не действует ни одного лесного пожара. Об этом 6 мая сообщает департамент информполитики региона

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Днём ранее, 5 мая начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков отмечал, что в регионе зарегистрированы 19 лесных пожаров, 10 из которых локализованы. При этом с пожарами в области готовы бороться 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.

Отметим, на Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим. Введён запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ.