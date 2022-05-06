Тбилиси, 6 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что высокопоставленные грузинские чиновники могут оказаться в так называемом «списке Магнитского», сообщает 6 мая грузинский телеканал Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По словам Аласании, все те, кто участвовал в «бесчеловечном обращении» с её сыном президентом, были установлены.

Она рассказала о здоровье своего экс-президента депутатам Европарламента и представителям Совета Европы, в том числе председателю Европейского комитета по предотвращению пыток. По её словам, западные партнёры знают дело Саакашвили в деталях и согласны с тем, что правительство Грузии теперь несёт ответственность за здоровье и жизнь бывшего президента.

«Во время встреч этих люди часто говорили о «списке Магнитского». Все они были единодушны в том, что подобный список должен быть составлен, и люди, принимавшие участие в этих пытках и бесчеловечном обращении, должны быть соответствующим образом наказаны. У всех была информация о его здоровье, о том, что он находится в тюрьме, и они были очень удивлены и очень возмущены», — сказал Аласания.

Напомним, что после смерти в тюрьме российского аудитора Сергея Магнитского, обвинявшегося в налоговых махинациях, в 2012 году в западных странах персональные санкции в отношении лиц, «ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России».