Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ростовской области раскрыт картельный сговор при закупке медицинских кроватей в период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы 6 мая.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону заключило контракт с компаниями «Территория красоты» и «Стармед» на закупку медицинских кроватей. Однако обе фирмы оказались недобросовестными и нарушили ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», намерено создав цепочку посредников для увеличения цены на поставляемый товар. В результате в период пандемии значительно возросла стоимость коек.

Койки приобретались у компании «Медсталин» по более низкой стоимости. Исполнители муниципального контракта перепродавали медицинские кровати горздраву минимум на 100 тыс. рублей дороже за единицу.

В ведомстве уточнили, что заказчику закупка выгоды не принесла. Нарушения привели лишь к необоснованному удорожанию кроватей в период пандемии COVID-19.