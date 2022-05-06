Гай, Оренбургская область, 6 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области принудительно приостановили деятельность рудника в городе Гае. Объект представляет опасность. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

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По данным ведомства, производственный объект функционировал с нарушениями техники промышленной безопасности. В связи с произошедшей внештатной ситуацией на заводе, угрожающей жизни и здоровью жизни людей, суд вынес решение о приостановлении работы рудника.

Суд вынес решение о закрытии рудника на 90 суток. На этот период запрещена эксплуатации заезда с наклонного съезда горизонта 1205 м и горизонт 1205 м. Производственное оборудование опечатано, собственник предупреждён о последствиях неисполнения законных требований.

Напомним, в апреле на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло два ЧП. Вечером 15 апреля в шахте загорелся автосамосвал. Утром 23 апреля во время горно-взрывных работ на глубине 1,2 км погибли три человека.