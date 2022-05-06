Новосибирск, 6 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 605 пациентов, в том числе девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 90 случаев заражения коронавирусом. За это же время 102 человека выписаны с выздоровлением, двое мужчин скончались, в реанимации находятся 63 человека, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе зарегистрированы 256 795 случаев заражения коронавирусом, 249 811 пациентов полностью выздоровели, умерли 5635 человек.