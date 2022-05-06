София, 6 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Сотни человек блокировали выезды с территории крупнейшего оборонного предприятия Болгарии — завода «Арсенал» в Казанлыке (Старозагорская область в центральной части страны), требуя от болгарского правительства отказаться от планов поставки оружия на Украину. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «Факты».

Протест

По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «Болгария — нейтральная страна!» и «Долой продажных политиков!». При этом в толпе митингующих раздавались антиправительственные и антинатовские лозунги.

Предполагается, что организатором мероприятия выступила болгарская оппозиционная партия «Возрождение». Ранее ее руководство с соответствующими требованиями вывело сотни демонстрантов на улицы Софии.

Напомним, ранее Совет министров и Народное собрание (парламент) Болгарии одобрили проект оказания Украине военно-технической помощи.