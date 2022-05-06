Москва, 6 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Как и ожидалось, котировки биткоина вывалились из ценового канала, сформированного с начала апреля, и устремились к новым локальным минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«В данный момент главная криптовалюта торгуется вблизи значений февраля и имеет все шансы подешеветь до отметок августа 2021 года в $30-33 тыс, которые оказались минимальными в ходе предыдущей масштабной коррекции.

Проблемы все те же: страхи касаемо стагфляции, боевые действия в Европе, вспышка коронавируса и многое другое. В таких условиях мало кто готов вкладывать серьезные деньги в самые рискованные активы из существующих.

В данный момент 50% всех биткоинов в обращении являются убыточными для владельцев, а в случае снижения котировок до $33 тысяч этот процент увеличится до 60%. Таким образом, желание закрыть позицию, отделавшись малой кровью, будет только усиливаться.

Чего-то громкого именно в криптовалютной индустрии не происходит. Можно отметить разве что внедрение кросс-чейн функциональности в блокчейн сети Polkadot.

Polkadot является одним из конкурентов Ethereum, который работает немного по другой модели и представляет собой множество отдельных блокчейн-сетей, объединенных в одну систему, что позволяет добиться большей эффективности по сравнению с Ethereum, где все приложения запускаются на одном блокчейне, тем самым провоцируя эффект «бутылочного горлышка».

Это довольно важная новость, однако в условии общерыночной коррекции она не способна привести к каким-то ощутимым ценовым изменениям», — пояснил эксперт.

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