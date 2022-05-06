Сеул, 6 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял отставку генерального прокурора Ким О Су. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

22 апреля Ким О Су, его заместители и руководители всех высших прокуратур по всей стране подали заявление об отставке в знак протеста против спорных законопроектов, лишающих прокуратуру следственных полномочий.

Отметим, что законопроекты прошли в парламенте и были обнародованы Мун Чжэ Ином 3 мая.

Как отметила пресс-секретарь, президент отклонил предложения об отставке других главных прокуроров из-за опасений по поводу того, что массовые отставки могут создать «вакуум» в прокуратуре.

Напомним, что 17 апреля генеральный прокурор Южной Кореи впервые подал в отставку в знак протеста против предложения Демократической партии «Тобуро» лишить прокуратуру следственных полномочий. Однако Мун Чжэ Ин не принял заявление.

По словам Пак Кён Ми, Мун Чжэ Ин, который должен покинуть президентский пост в следующий понедельник, принял отставку генерального прокурора, потому что Ким О Су подал заявление во второй раз и действующему президенту было «трудно» снова отклонить его.