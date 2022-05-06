Пекин, 6 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ради мира на всей планете Соединённые Штаты должны придерживаться стратегии Китая в области оружия массового поражения, а не рассуждать о якобы существующей международной ядерной угрозе. Об этом 6 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя опасения Пентагона по поводу существующих, по мнению США, намерений России и Китая «использовать ядерный арсенал для обеспечения собственных интересов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Американская сторона должна предпринять те же стратегические шаги, что и КНР, внести должный вклад ради снижения ядерной угрозы и продвижения процесса ядерного разоружения», — указал китайский дипломат.

Он также подчеркнул, что Китай не намерен использовать свой ядерный арсенал в наступательных целях и «сохранит его на минимальном уровне».

«Мы ни при каких условиях и обстоятельствах не используем его первыми», — добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что представители властей США неприкрыто передергивают заявления Москвы по российской ядерной политике. Он подчеркнул, что обвинения в адрес России в её якобы «агрессивной ядерной риторике» не имеют под собой оснований и являются частью антироссийской информационной кампании.

Дипломат добавил, что Москва готова возобновить консультации с американской стороной, посвященные стратегической проблематике, но только тогда, когда Вашингтон будет готов к этому.

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