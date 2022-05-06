Уфа, 6 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Авиационный инцидент с воздушным судном авиакомпании «ЮТэйр» произошел в аэропорту Уфы. Об этом 6 мая сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу уфимской воздушной гавани.

confused_me Самолет

«Службы аэропорта «Уфа» отработали штатно. После технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолет продолжил полет. Задержка составила 2 часа 38 минут. Пассажиры были обеспечены услугами в соответствии с требованиями ФАП-82», — сообщает издание.

Ранее Telegram-канал aviaincident сообщал о том, что в ходе послеполётного осмотра самолета были обнаружены следы касания хвостом взлетно-посадочной полосы.

«ЭВС подтверждает касание об ИВПП при заходе на посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самолете находилось 50 пассажиров и 4 человека экипажа, опасного груза не было.