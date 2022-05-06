Симферополь, 6 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Крыму идёт активная подготовка к высокому курортному сезону, сообщили в минкурортов региона. В частности, в регионе ищут альтернативные пути доставки гостей в связи с пока закрытым авиасообщением.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Как уточнили в ведомстве, для привлечения гостей ряд отелей и санаториев предлагают акционные предложения, дополнительные скидки и программы лояльности для гостей и жителей полуострова. В высокий сезон в Крыму работает более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 165 тысяч мест. К купальному сезону готовят около 450 пляжей. Особое внимание — к туристическим объектам. Так, в скором времени для экскурсий откроется пещера «Таврида».

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что в Крыму спокойно, безопасно, и можно отдыхать прямо сейчас. Для решения вопросов логистики ведётся работа по увеличению объёмов железнодорожных перевозок в Крым. Уже сейчас отсутствие авиасообщения, на которое приходилось около 30% всего турпотока в Крым, частично компенсировано железнодорожным сообщением. Его объёмы за год выросли в два раза.

Так, с 29 апреля по 10 мая предложено порядка 80 тыс. билетов на поезда «Таврия» из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани в направлении полуострова Крым и обратно. Также из Краснодарского края до полуострова можно добраться на пригородном поезде, а ряд отелей доставляет своих гостей автобусами непосредственно от Крымского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Крымом прервано с 24 февраля — в связи с приостановкой полётов в аэропорт «Симферополь». В последний раз запрет на полёты был продлён до 13 мая. Несмотря на отсутствие авиарейсов в Крым, власти ранее заявляли, что рассчитывают на высокий турпоток.