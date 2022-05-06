Ульяновск, 6 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области в День Победы шествие «Бессмертного полка» пройдёт во всех районных центрах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк

В Ульяновске сбор участников акции будет проходить на Соборной площади и эспланаде, а шествие пройдёт по площади Ленина, улице Спасской, бульвару Пластова, улице Гончарова и завершится на площади 30-летия Победы.

Во главе шествия вынесут Знамя Победы. По пути следования по обеим сторонам улицы Гончарова планируется работа творческих площадок, организованных детскими школами искусств и учреждениями культуры.

Власти отмечают, что шествие «Бессмертного полка» пройдёт в каждом районном центре.

Напомним, в 2022 году «Бессмертный полк» состоится не только очно, но и в виртуальном формате. Тем, кто участвовал в нём ранее в электронном режиме, повторную заявку подавать не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске для желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка» бесплатно могут распечатать портреты семейных героев — участников Великой Отечественной войны. Это будут чёрно-белые снимки с указанием имени, фамилии, звания.