София, 6 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Болгарии на крупнейшем танковом полигоне в Ново-Село (Сливенская область на юге страны) пройдет демонстрация техники и вооружений боевой группы Североатлантического альянса, базирующейся на территории страны. Об этом 6 мая сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, мероприятие приурочено ко Дню болгарской армии, отмечаемому 6 мая. В акции примут участие подразделения вооруженных сил Болгарии и США. Американские силы оснащены боевыми машинами Stryker, в то время как болгарская сторона представит танки Т-72, самоходные артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты.

По сценарию действа, учебная сводная боевая группа отобьет нападение условного противника и контратакует его. «Зрители должны на месте убедиться в боеспособности НАТО», — резюмировал командующий акцией болгарский подполковник Велин Кехаев.

Напомним, согласно указу руководства мэрии столицы Болгарии Софии, 6 мая в центре города не будет проводиться традиционный военный парад. Предполагается, что сэкономленные соответствующие средства власти направят на нужды вооруженных сил страны.