Черкесск, 6 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В городе Черкесске — республиканском центре Карачаево-Черкесии — обновили автобусный парк городского общественного транспорта. На линии запустили 20 новых комфортабельных многофункциональных автобусов «Вектор NEXT» Павловского автобусного завода. Они рассчитаны для перевозки 52 пассажиров, в том числе маломобильных граждан.

Пресс-служба правительства Тверской области Автобусы

«Максимальная безопасность и комфорт пассажиров городского транспорта даже в условиях высокой загруженности дорог будут обеспечены за счет хорошей обзорности, высокой маневренности автобуса, систем кондиционирования и видеонаблюдения», — приводит слова представителя республиканского министерства промышленности РИА «Карачаево-Черкесия».

Для удобства пассажиров автобусы адаптированы для инвалидов и родителей с детьми и пожилых граждан в соответствии с программой «Доступная среда». Транспорт низкопольный, дверные проемы расширены, имеются механический пандус, а также предотвращающие скольжение износоустойчивые рифленые полы.

Кроме того, автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и GPS-оборудованием, также предусмотрена возможностью использовать экономичное и экологичное дизельное топливо класса «Евро-5».