Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Группа компаний «Астра Марин» увеличивает в семь раз количество рейсов судов на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе оператора водных экскурсий.

Дарья Драй ИА REGNUM «Парад Метеоров»

Если ранее компания осуществляла четыре отправления в неделю в каждую сторону, то теперь за семь дней будет организовано 28. В новом судоходном сезоне первый рейс состоится уже 7 мая.

Помимо увеличения рейсов между двумя городами перевозчик также будет осуществлять сообщение по маршруту Петергоф — Кронштадт. Со второй половины мая из Петродворца будут ходить два рейса ежедневно.

Отправиться в Кронштадт из Петербурга можно будет с причала «Кунсткамера» на Университетской набережной. Время в пути до Кронштадта составит 60 минут, а добраться до Петергофа можно будет за 20-25 минут.

Стоит отметит, что оператор не исключает возможность использования дополнительных скоростных теплоходов класса «Восход» на водных маршрутах.

«С этого сезона мы формируем треугольник Петербург-Петергоф-Кронштадт, что дает возможность в течение одного дня посетить две известные туристические дестинации в пригородах Северной столицы. Это будет экономить время и деньги туристам и жителям Петербурга», — заявил генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов.

Напомним, что ООО «Нева Тревел» запустит скоростные катамараны между Петербургом и Кронштадтом. Их для компании сейчас изготавливает АО «Средне-невский судостроительный завод». Первые суда поступят уже в мае 2023 года.