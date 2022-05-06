Тирасполь, 6 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика получит международное признание за столом переговоров, заявил 6 мая глава республики Вадим Красносельский.

Bestalex Карта Приднестровья

В личном телеграм-канале он рассказал, что власти республики оказались в центре внимания мировой прессы после серии терактов.

«Приднестровье должно быть и будет признано — но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру — без военных действий и потерь. Война никому не нужна. Не надо раздувать пламя провокациями – террористическими, телефонными, информационными», — написал глава республики.

Он призвал не создавать опасные информационные поводы и анонсировал встречу с журналистами, на которой пообещал ответить на волнующие вопросы.