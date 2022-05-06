Омск, 6 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Разъяснения о необходимости вакцинации и соблюдения мер по защите от COVID-19 появились 6 мая на сайте управления Роспотребнадзора по Омской области.

Yarregion.ru Вакцинация

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, режим повышенной готовности и ограничительных мероприятий по решению оперштаба продлён в регионе до 31 мая 2022 года.

«Сохранение на территории Омской масочного режима — это часть целого комплекса мер, которые требуют соблюдения», — говорится в сообщении. В ведомстве утверждают, что защитная маска при правильном её ношении помогает защитить организм от возбудителей ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски эффективны в сочетании с другими методами профилактики, в том числе речь идёт о дезинфекции и социальной дистанции.

Значимым критерием отнесения регионов к территориям, свободным от СOVID-19, является уровень коллективного иммунитета населения, подчеркнули в ведомстве. Приводятся следующие данные: по состоянию на 28 апреля в Омской области от коронавирусной инфекции привито 1 184 648 человек. Уровень коллективного иммунитета — 49,1%.

«Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем «иммунная прослойка» уменьшается в своих показателях», — объяснили в управлении.

Население региона призывают вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая в Омской области выявлено 206 482 носителя коронавируса.