Вашингтон, 6 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Американские регуляторы ограничили применение вакцины компании Johnson & Johnson’s в связи с высоким риском образования тромбов, сообщает New York Post.

Admobninsk.ru Вакцина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что прививку следует делать только взрослым, которые не могут получить другую вакцину или специально просятся вакцинировать их препаратом J& J. Власти США в течение нескольких месяцев рекомендовали американцам, начинающим вакцинацию против COVID-19, вместо этого использовать прививки Pfizer или Moderna.

Представители FDA заявили в своем заявлении, что они решили ограничить вакцину J&J после того, как еще раз взглянули на данные о риске образования опасных для жизни тромбов в течение двух недель после вакцинации.

Вакцина J&J изначально считалась важным инструментом в борьбе с пандемией, потому что для нее требовался только один укол. Но вариант с одной дозой оказался менее эффективным, чем две дозы вакцин Pfizer и Moderna.

В декабре прошлого года Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали отдать предпочтение прививкам Moderna и Pfizer, а не J& J, из-за проблем с безопасностью. Ранее официальные лица США относились ко всем трем вакцинам одинаково, поскольку было доказано, что каждая из них обеспечивает надежную защиту.

Но последующие исследования постоянно показывали более низкую эффективность вакцины J& J. И хотя тромбы, замеченные при уколе J& J, встречаются редко, официальные лица говорят, что они все еще возникают.

По состоянию на середину марта федеральные ученые выявили 60 случаев, в том числе девять с летальным исходом. Это составляет один случай тромба на 3,23 миллиона введенных инъекций J& J, сообщило 5 мая. Вакцина будет содержать более резкое предупреждение о потенциальных «долгосрочных и изнурительных последствиях для здоровья» побочного эффекта.