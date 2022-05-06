Барнаул, 6 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Алтайский государственный аграрный университет 6 мая известил об открытии в стенах вуза выставки, посвящённой Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены музейные предметы (гильзы, патроны, кружка, осколки снарядов, солдатский ремень и пилотка, фляжка) из личных коллекций сотрудников кафедры, а также книги, открытки и другие материалы о войне.

АГАУ Выставка, посвященная Великой Отечественной войне

«Есть в экспозиции нашей выставки и артефакты войны, принадлежавшие преподавателям АСХИ-АГАУ. Вот фляжка, которая принадлежала преподавателю АСХИ Евдокии Федоровне Шульпиной (1919- 2007). С октября 1941 по март 1942 гг. она служила ветврачом 312-й транспортной роты 20-го гужтранспортного батальона на Западном, Брянском, Белорусском фронтах. Некоторые музейные предметы, например, солдатская кружка и гильза, были найдены на местах сражений во время работы поисковых отрядов», — пояснил куратор выставки Максим Колокольцев.

Этикетаж выставки рассказывает о ключевых сражениях и операциях Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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